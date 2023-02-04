В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что вчера, 3 февраля, враг по артиллерии и минометам обстреливал опорные пункты пограничников на Северском направлении.

Читайте также СБУ разоблачила руководство Житомирской таможни.

Пограничники остановили вражескую разведку

После сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны. К счастью, оккупантов обнаружили. Завязалось сражение, после чего разведчики отступили.

Ночью противник попытался разведку боем в сторону позиций наших бойцов, успеха не имел и отступил,

– добавляют в ГНСУ.

Обратите внимание! Утром в Генштабе ВСУ доложили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода – Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковской области.

Пограничники нанесли мощные потери оккупантам под Бахмутом

Российские захватчики пытаются оцепить Бахмут. Однако наши воины героически дают отпор врагу. В частности, на подступах к Бахмуту украинские пограничники превратили укрытие оккупантов в братскую могилу.

Недавно наши воины выследили укрытие вражеской пехоты и ударили по нему из минометов.

Огневой налет пограничников по нескольким направлениям разрушил инженерную застройку и уничтожил позиции захватчиков. Завалы похоронили большинство находившихся там солдат российско-оккупационных войск. В результате у противника 5 убитых и 4 раненых.

В ГНСУ оценили угрозу наступления из Беларуси