Российская военная база в христианском университете: фотодоказательства со страницы боевика
Международная волонтерская сообщество InformNapalm при идентификации мест скопления военной техники оккупационных войск Российской Федерации обнаружила фотографии, демонстрирующие, как Донецкий христианский университет превратился в российскую военную базу.
Зазначимо, що російсько-терористичні війська захопили Донецький християнський університет ще у 2014 році. Детальніше – читайте та дивіться у відеоблозі "InformNapalm" на 24 каналі.
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Зараз це російська військова база з відеоспостереженням по периметру і вогневими позиціями навколо на випадок наступу Збройних сил України. Тут нібито розташований "елітний підрозділ армії ДНР", а саме якась "2 штурмова рота ОБСП Республіканської Гвардії ДНР".
Але ми трохи відволічемося від основної теми. На цій же базі помітили багато бойовиків з підрозділів "П’ятнашка", "Чебурашка", "Буратіно" та інших.
Очевидно, в окупаційних військах Росії на Донбасі з кожних двох-трьох бойовиків створена окрема "рота", "бригада", "батальйон".
/ Скриншот з відео
Тож перелічувати ці "підрозділи" російсько-терористичних військ, а тим більше намагатися побудувати якусь їхню структуру і вертикаль підпорядкування немає сенсу.
Це просто зграя терористів під керівництвом Кремля, а назв їхніх підрозділів скоро стане більше, ніж самих бойовиків на Донбасі.
Проте якщо українців не вводять в оману постійні зміни назв груп бойовиків і тактичних знаків на їхній техніці, то ляклива Європа плутається в назвах і може знову висловити стурбованість фактом появи нібито нової російської техніки на окупованому Донбасі.
Не слід забувати, що це просто ще одна спроба Кремля віртуально наростити свої окупаційні війська і всіх залякати. На фотографії, яку ви бачите, видно тактичний знак "55 в трикутнику", а на іншому знімку бачимо частину тактичного знака "ромб".
Знак "55 в трикутнику" / Скриншот з відео
Тобто в одному місці стоїть військова техніка з іще не зміненими та з уже новими тактичними знаками. У реальності кількість техніки не змінилася, а от віртуально, "на папері", військової техніки стало більше. От про цей фокус і йшла мова раніше.
Знака "ромб" / Скриншот з відео
Далі – показовий приклад активної заміни російсько-терористичними військами на Донбасі тактичних знаків: на сфотографованій одиниці техніки "5 у ромбі" ще не до кінця замінено на "55 у трикутнику".
Ось ще кілька фото з технікою. Місце зйомки дуже добре видно в сервісі Гугл "Перегляд вулиць".
Перегляд вулиць у Гугл / Скриншот з відео
Ще кілька колективних фото цього так званого елітного підрозділу в Донецьку. В Інтернеті він у повному складі помічений на відео під назвою "Донецьк: урочисте вручення бойового прапора елітному підрозділу армії ДНР".
Фото з вручення / Скриншот з відео
Трохи фотографій з приміщень колишнього християнського університету – тепер це казарми російсько-терористичних військ.
Приміщень колишнього християнського університету / Скриншот з відео
Особливо хочемо відзначити російського найманця-терориста з кличкою "Малой", який надав нам основний набір фотодоказів для цього випуску.
Фото найманця-терориста з кличкою "Малой" / Скриншот з відео
Дуже хвилюємося і сподіваємося, що після виходу цієї програми із ним нічого страшного не станеться. З нетерпінням чекаємо на нові цікаві фото.
Завдяки цьому ж таки "Малому" ми з’ясували, що важку військову техніку цей "елітний" підрозділ ховає від ОБСЄ в промзоні за 1,5 кілометри від бази.
Наприклад, ось фото військової техніки російсько-терористичних військ на заводі з виробництва збірних залізобетонних конструкцій – це тільки зовні, а уявіть, скільки всього заховано всередині виробничих приміщень.
ВІйськова техніка / Скриншот з відео
Якщо уважно придивитися, то на одному з танків видно один з перших тактичних знаків – багатокутник з римською цифрою VII. Так Росія позначала техніку, перекинуту на Донбас. Поряд – танк із тактичним знаком "26 у ромбі".
Вдалині видно бензовоз із зафарбованим зеленою фарбою тактичним знаком, зверху по цій фарбі намалювали "ромб", там же стоїть бензовоз із незрозумілою нумерацією – 102 86 ЕВ.
В друзях у терориста по кличці “Малого” виявили військовослужбовця 49 кулеметно-артилерійського полку ЗС РФ Юрія Ісаєва із Казані. У його акаунті є групове фото з "Малим" на блокпосту на в’їзді в Широкине.
Блокпосту на в’їзді в Широкине / Скриншот з відео
Також вдалося встановити ще двох російських військовослужбовців – це Шимченко Сергій Васильович та Погодін Сергій Валерійович. Їх імена були у віконцях БТ-ЛБ на листках паперу з іменами членів екіпажу.
І на завершення – російський терорист, що називає себе Андрієм Абдалазізом. Ось його фотографії з Донецького аеропорту.
Російський терорист / Скриншот з відео
Але одне питання так для нас і досі лишилось загадкою. Чи окупилась дорога на заробітки кадровому військовому армії РФ, який приїхав на Донбас аж з Курильських островів?
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Схоже, в росіян закінчуються запаси камікадзе біля наших кордонів, тому, напевне, і виникла потреба тягнути таке біологічне сміття аж з берегів Тихого Океану.
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