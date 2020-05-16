Російська військова база у християнському університеті: фотодокази зі сторінки бойовика

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm під час ідентифікації місць скупчення військової техніки окупаційних військ Російської Федерації виявила фотографії, що демонструють, як Донецький християнський університет перетворився в російську військову базу.

Зазначимо, що російсько-терористичні війська захопили Донецький християнський університет ще у 2014 році. Детальніше – читайте та дивіться у відеоблозі "InformNapalm" на 24 каналі.

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Зараз це російська військова база з відеоспостереженням по периметру і вогневими позиціями навколо на випадок наступу Збройних сил України. Тут нібито розташований "елітний підрозділ армії ДНР", а саме якась "2 штурмова рота ОБСП Республіканської Гвардії ДНР".

Але ми трохи відволічемося від основної теми. На цій же базі помітили багато бойовиків з підрозділів "П’ятнашка", "Чебурашка", "Буратіно" та інших.

Очевидно, в окупаційних військах Росії на Донбасі з кожних двох-трьох бойовиків створена окрема "рота", "бригада", "батальйон".



/ Скриншот з відео

Тож перелічувати ці "підрозділи" російсько-терористичних військ, а тим більше намагатися побудувати якусь їхню структуру і вертикаль підпорядкування немає сенсу.

Це просто зграя терористів під керівництвом Кремля, а назв їхніх підрозділів скоро стане більше, ніж самих бойовиків на Донбасі.

Проте якщо українців не вводять в оману постійні зміни назв груп бойовиків і тактичних знаків на їхній техніці, то ляклива Європа плутається в назвах і може знову висловити стурбованість фактом появи нібито нової російської техніки на окупованому Донбасі.

Не слід забувати, що це просто ще одна спроба Кремля віртуально наростити свої окупаційні війська і всіх залякати. На фотографії, яку ви бачите, видно тактичний знак "55 в трикутнику", а на іншому знімку бачимо частину тактичного знака "ромб".



Знак "55 в трикутнику" ​/ Скриншот з відео

Тобто в одному місці стоїть військова техніка з іще не зміненими та з уже новими тактичними знаками. У реальності кількість техніки не змінилася, а от віртуально, "на папері", військової техніки стало більше. От про цей фокус і йшла мова раніше.



Знака "ромб" ​/ Скриншот з відео

Далі – показовий приклад активної заміни російсько-терористичними військами на Донбасі тактичних знаків: на сфотографованій одиниці техніки "5 у ромбі" ще не до кінця замінено на "55 у трикутнику".

Ось ще кілька фото з технікою. Місце зйомки дуже добре видно в сервісі Гугл "Перегляд вулиць".



Перегляд вулиць у Гугл ​/ Скриншот з відео

Ще кілька колективних фото цього так званого елітного підрозділу в Донецьку. В Інтернеті він у повному складі помічений на відео під назвою "Донецьк: урочисте вручення бойового прапора елітному підрозділу армії ДНР".



Фото з вручення ​/ Скриншот з відео

Трохи фотографій з приміщень колишнього християнського університету – тепер це казарми російсько-терористичних військ.



Приміщень колишнього християнського університету ​/ Скриншот з відео

Особливо хочемо відзначити російського найманця-терориста з кличкою "Малой", який надав нам основний набір фотодоказів для цього випуску.



Фото найманця-терориста з кличкою "Малой" ​/ Скриншот з відео

Дуже хвилюємося і сподіваємося, що після виходу цієї програми із ним нічого страшного не станеться. З нетерпінням чекаємо на нові цікаві фото.

Завдяки цьому ж таки "Малому" ми з’ясували, що важку військову техніку цей "елітний" підрозділ ховає від ОБСЄ в промзоні за 1,5 кілометри від бази.

Наприклад, ось фото військової техніки російсько-терористичних військ на заводі з виробництва збірних залізобетонних конструкцій – це тільки зовні, а уявіть, скільки всього заховано всередині виробничих приміщень.



ВІйськова техніка ​/ Скриншот з відео

Якщо уважно придивитися, то на одному з танків видно один з перших тактичних знаків – багатокутник з римською цифрою VII. Так Росія позначала техніку, перекинуту на Донбас. Поряд – танк із тактичним знаком "26 у ромбі".

Вдалині видно бензовоз із зафарбованим зеленою фарбою тактичним знаком, зверху по цій фарбі намалювали "ромб", там же стоїть бензовоз із незрозумілою нумерацією – 102 86 ЕВ.

В друзях у терориста по кличці “Малого” виявили військовослужбовця 49 кулеметно-артилерійського полку ЗС РФ Юрія Ісаєва із Казані. У його акаунті є групове фото з "Малим" на блокпосту на в’їзді в Широкине.



Блокпосту на в’їзді в Широкине ​/ Скриншот з відео

Також вдалося встановити ще двох російських військовослужбовців – це Шимченко Сергій Васильович та Погодін Сергій Валерійович. Їх імена були у віконцях БТ-ЛБ на листках паперу з іменами членів екіпажу.

І на завершення – російський терорист, що називає себе Андрієм Абдалазізом. Ось його фотографії з Донецького аеропорту.



Російський терорист ​/ Скриншот з відео

Але одне питання так для нас і досі лишилось загадкою. Чи окупилась дорога на заробітки кадровому військовому армії РФ, який приїхав на Донбас аж з Курильських островів?

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Схоже, в росіян закінчуються запаси камікадзе біля наших кордонів, тому, напевне, і виникла потреба тягнути таке біологічне сміття аж з берегів Тихого Океану.