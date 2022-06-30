Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Петр Черник. По его словам, остров Змеиный действительно является важной стратегической точкой.

Россиян выгнали из Змеиного, Беларусь планирует скрытую мобилизацию: основное за 127 день войны

Ракетный паритет

Как отметил Черник, тот, кто его контролирует – контролирует практически всю акваторию северо-западной части Черного моря. Более того, именно Змеиный остров является той точкой, с которой можно оказывать огненное влияние в направлении устья Дуная, где находится крупная группировка НАТО – Дунайская флотилия.

Впрочем, как отметил военный эксперт, поражение россиян на острове Змеиный свидетельствует о том, что военно-технический (в частности ракетный) паритет достигнут. В то же время ракеты того класса, которые есть у Украины, продемонстрировали, что технически они на порядок выше, чем все зенитные средства россиян, которые могли бы сбивать их.

Российская ракетная оборона деградирует

Это свидетельствует о том, что российский противовоздушный комплекс не оправдал себя в борьбе с настоящим качественным оружием НАТО. Можно констатировать, что российская зенитно-ракетная оборона деградирует,

– заявил Черник.

Кроме того, он подчеркнул, что чем больше Украина будет получать от союзников новейшие комплексы такого и подобных классов – у нас будет все больше шансов достичь военного паритета с противником. По факту, в этой части Черного моря, о которой мы говорим, а в перспективе – по линии разграничения.

Пока отправлять технику на Змеиный нецелесообразно

По словам Черника, пока украинским военным не нужно спешить занимать остров Змеиный, поскольку это открытая территория, где нет природных укрытий. Он заметил, что нельзя недооценивать ракетный потенциал врага.

Последние удары по Кременчугу и Днепру свидетельствуют о том, что нашим ПВО еще есть над чем работать. Так что отправлять туда свою технику и вооружение пока нецелесообразно,

– подчеркнул Черник.

Он подчеркнул, что пока наши Вооруженные Силы не имеют столь качественного противовоздушного прикрытия от вражеской авиации и крылатых ракет, чтобы быть уверенными в надежной защите острова. По его мнению, существующего сейчас паритета пока достаточно.

Черник рассказал об успехе наших военных на острове Змеиный: смотрите видео



Кафиры сбежали с острова Змеиный: что известно