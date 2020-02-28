Российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии погибли 22 военнослужащих – видео

Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 9 военных, еще десятки получили ранения, а некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Турецкое издание Anadolu пишет, что военные подверглись атаке со стороны сил режима Башара Асада.

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Губернатор пограничной провинции Хатай Рохме Доган рассказал, что в результате авиационной атаки погибли 22 турецких военных. Среди пострадавших есть тяжело раненые, которых через границу доставили в Турцию на лечение.

В то же время российский журналист Алексей Венедиктов рассказал, что атаку осуществили именно российские войска, дислоцированные в Турции. По его словам, общее количество пострадавших и раненых составляет более 100 человек.

Турецкий конвой после воздушной атаки России: смотрите видео

Video tweeted out by a pro-rebel Telegram channel reportedly shows Turkish vehicles damaged by what they claim was an airstrike in Idlib. It is unclear if this is related to the deaths of Turkish soldiers this evening. pic.twitter.com/51fCAU9cAr — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 27, 2020

Последствия авиационной атаки на турецких военных в Сирии: смотрите видео

#Turkey official quoted by Reuters says Turkey won’t prevent Syria refugees from reaching Europe by land or sea (clear pressure on EU to stand by Turkey as it faces Russia and regime in Idlib) pic.twitter.com/FaOEk2lW9z — Aidbrom International (@aidbrom) February 27, 2020

Как реагирует Турция

После авиаудара со стороны России в Турции созвали Совет национальной безопасности. На ней под руководством президента Реджепа Эрдогана будет решаться вопрос реакции на такие действия россиян.

Интересно, что на время проведения совета в Турции заблокировали доступ к твиттеру. Доступ из этой страны был заблокирован по состоянию на 23:30 по местному времени.

Прессекретар турецкого президента Ибрагим Калин срочно совершил звонок в советника по национальной безопасности США Роберта О'Брайена. В то же время начальник отдела коммуникаций Фаререттин Алтун заявил, что Турция не оставит без ответа смерти своих военных.

Между тем в сети начинает появляться информация о якобы ответе Турции на авиационную атаку. В частности, есть информация, что турецкие войска пытались сбить самолеты, которые их атаковали, а также стреляли и по наземным объектам Асада и России в Сирии.

Турецкие военные пытаются сбить самолеты: смотрите видео

"STINGER" missile fired by Turkish soldiers on a Russian plane, so Russian planes bombed the same place the missile was launched from.



-This is the reason why Russian aircraft were bombed and Turkish soldiers killed, Russia which killed Turkish soldiers, not the Assad regime. pic.twitter.com/PuMwST7byy — IDLIB POST (@IdlibEn) February 27, 2020

Провинция Идлиб, где произошло нападение: смотрите карту

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Что известно о войне России и Турции в Сирии?

Сирийский президент Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.



Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, а безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.



В это же время Турция также воюет за свои амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.