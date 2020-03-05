Российская авиация ударила по укрытию беженцев в Сирии: много погибших – видео 18+

Турция обнародовала ужасные кадры последствий авиаудара ВВС России по укрытию беженцев в Сирии. Люди скрывались в здании птицефабрики в районе населенного пункта Марратмисрин, в провинции Идлиб.

В результате авиаудара погибли 16 беженцев. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu, там же обнародовали видео последствий обстрела.

Смотрите также: Операция "Весенний щит": крах режима Асада не за горами

Турция утверждает, что авиаудар совершили именно российские силы, а не авиация Асада.

По укрытию ударили в ночь на 5 марта, примерно в 3 ночи. Из-под завалов спасатели извлекли 16 тел, среди них – тело младенца.

Последствия российского авиаудара в Сирии: видео 18+

Эскалация конфликта в Сирии: главное

27 февраля российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. Тогда погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения. В ответ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.

В ООН призвали немедленного прекратить огонь в Сирии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил атаки, которые совершает армия режима Асада при поддержке российской авиации на западе Сирии.

После этого Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам возле своих границ с Сирией.

Ситуация в Сирии продолжает накаляться. В регионе Идлиб 3 марта в результате атак военных режима Асада и ВВС России погибли 12 мирных жителей, среди них было 4 ребенка.

Новая атака в ночь на 5 марта унесла жизни еще 16 мирных жителей.

Здесь зафиксировали последний авиаудар российских сил в Сирии