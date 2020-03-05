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      Российская авиация ударила по укрытию беженцев в Сирии: много погибших – видео 18+

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      Турция обнародовала ужасные кадры последствий авиаудара ВВС России по укрытию беженцев в Сирии. Люди скрывались в здании птицефабрики в районе населенного пункта Марратмисрин, в провинции Идлиб.

      В результате авиаудара погибли 16 беженцев. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu, там же обнародовали видео последствий обстрела.

      Смотрите также: Операция "Весенний щит": крах режима Асада не за горами

      Турция утверждает, что авиаудар совершили именно российские силы, а не авиация Асада.

      По укрытию ударили в ночь на 5 марта, примерно в 3 ночи. Из-под завалов спасатели извлекли 16 тел, среди них – тело младенца.

      Последствия российского авиаудара в Сирии: видео 18+

      Эскалация конфликта в Сирии: главное

      • 27 февраля российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. Тогда погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения. В ответ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.
      • В ООН призвали немедленного прекратить огонь в Сирии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил атаки, которые совершает армия режима Асада при поддержке российской авиации на западе Сирии.
      • После этого Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам возле своих границ с Сирией.
      • Ситуация в Сирии продолжает накаляться. В регионе Идлиб 3 марта в результате атак военных режима Асада и ВВС России погибли 12 мирных жителей, среди них было 4 ребенка.
      • Новая атака в ночь на 5 марта унесла жизни еще 16 мирных жителей.

      Здесь зафиксировали последний авиаудар российских сил в Сирии

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Атака России на Турцию в Сирии Новости России Новости Турции Война в Сирии Жертвы
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