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      Російська авіація вдарила по укриттю біженців у Сирії: багато загиблих – відео 18+

      - Читать новость на русском
      Зруйноване авіаударом укриття біженців в Ідлібі / скріншот із відео

      Туреччина оприлюднила жахливі кадри наслідків авіаудару ВПС Росії по укриттю біженців у Сирії. Люди переховувалися у будівлі птахофабрики в районі населеного пункту Марратмисрін, що у провінції Ідліб.

      Внаслідок авіаудару загинули 16 біженців. Про це інформує турецьке інформагентство Anadolu, там же оприлюднили відео наслідків обстрілу.

      Дивіться також: Операція "Весняний щит": крах режиму Асада не за горами

      Туреччина стверджує: авіаудар здійснили саме російські сили, а не авіація Асада.

      По укриттю вдарили в ніч на 5 березня, приблизно о 3 ночі. З-під завалів рятувальники витягли 16 тіл, серед них – тіло немовляти.

      Наслідки російського авіаудару в Сирії: відео 18+

      Ескалація конфлікту у Сирії: головне

      • 27 лютого російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Тоді загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення. У відповідь турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.
      • В ООН закликали негайного припинити вогонь у Сирії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив атаки, які здійснює армія режиму Асада за підтримки російської авіації на заході Сирії.
      • Після цього Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією.
      • Ситуація у Сирії продовжує загострюватися. В регіоні Ідліб 3 березня внаслідок атак військових режиму Асада та повітряних сил Росії загинули 12 мирних жителів, серед них було 4 дитини.
      • Нова атака в ніч на 5 березня забрала життя ще 16 мирних жителів.

      Тут зафіксували останній авіаудар російських сил у Сирії

      Коронавірус в Росії: зафіксували ще один випадок
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Атака Росії на Туреччину в Сирії Новини Росії Новини Туреччини Війна у Сирії Жертви
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