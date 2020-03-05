Російська авіація вдарила по укриттю біженців у Сирії: багато загиблих – відео 18+

Туреччина оприлюднила жахливі кадри наслідків авіаудару ВПС Росії по укриттю біженців у Сирії. Люди переховувалися у будівлі птахофабрики в районі населеного пункту Марратмисрін, що у провінції Ідліб.

Внаслідок авіаудару загинули 16 біженців. Про це інформує турецьке інформагентство Anadolu, там же оприлюднили відео наслідків обстрілу. Дивіться також: Операція "Весняний щит": крах режиму Асада не за горами Туреччина стверджує: авіаудар здійснили саме російські сили, а не авіація Асада. По укриттю вдарили в ніч на 5 березня, приблизно о 3 ночі. З-під завалів рятувальники витягли 16 тіл, серед них – тіло немовляти. Наслідки російського авіаудару в Сирії: відео 18+ Ескалація конфлікту у Сирії: головне 27 лютого російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Тоді загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення. У відповідь турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.

В ООН закликали негайного припинити вогонь у Сирії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив атаки, які здійснює армія режиму Асада за підтримки російської авіації на заході Сирії.

Після цього Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією.

Ситуація у Сирії продовжує загострюватися. В регіоні Ідліб 3 березня внаслідок атак військових режиму Асада та повітряних сил Росії загинули 12 мирних жителів, серед них було 4 дитини.

Нова атака в ніч на 5 березня забрала життя ще 16 мирних жителів. Тут зафіксували останній авіаудар російських сил у Сирії