17:00
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, 3 марта
      Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"
      Вєсті.UA
      20:17, 3 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Российская Конституция по Оруэллу

      -
      Владимир Путин / Getty Images

      В 1945 году, сразу после окончания войны, Иосиф Сталин произнес свой знаменитый тост о "великом русском народе", специально выделил один народ из других народов государства, представители которых воевали в советской армии.

      Историки усматривают в этом заявлении диктатора окончательный отказ от декоративного "пролетарского интернационализма" в пользу великорусского шовинизма, определявшего само существование России до Февральской революции 1917 года и взявшего реванш после большевистского переворота. А для литературоведа слова Сталина всегда будут точной иллюстрацией правоты Джорджа Оруэлла, в своем романе "Скотный двор" точно описавшего тоталитаризм в качестве режима, где "все равны", только одни почему-то "равнее" других.

      Читайте также: Кто придумал украинцев? Урок истории от Путина

      В 2020 году Владимир Путин своим предложением внести в российскую конституцию слова о "государственнообразующем народе, входящем в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации", вновь решил напомнить современникам о Сталине. И об Оруэлле. Потому что народы равноправные, а "государственнообразующий" народ – один. Русский.

      И это при том, что Российская Федерация – действительно объединение различных народов и территорий, многие из которых никогда не были – да и сейчас не являются – частью так называемого русского мира. Россия как завоеватель пришла в Поволжье, Сибирь, на Кавказ. Последней из современных республик Российской Федерации была присоединена Тува, всего за восемь лет до рождения Владимира Путина. И получается, что российская конституция признает: татары, буряты, тувинцы, чеченцы и другие народы страны – всего лишь колонизируемые нации при "государственнообразующем народе"?

      Владимир Путин вряд ли будет это отрицать. Для него слова, которые он предлагает записать в конституцию страны – политическая аксиома, с которой никто не должен спорить, отражение его собственных убеждений. Ведь не случайно после аннексии Крыма президент России доверил власть на полуострове главе шовинистической партии, которая до оккупации не пользовалась поддержкой и нескольких процентов крымчан. Не случайно в Крыму – при конституционной норме о равноправии языков "республики" – крымскотатарский и украинский языки просто изгоняются из жизни и образования, маргинализируются в угоду языку "государственнообразующего" народа.

      А теперь и сама Россия превращается своим правителем в "большой Крым" – так, как после завершения чеченских войн она была превращена Путиным в "большую Чечню". Завоевание больнее всего сказывается на будущем завоевателей.

      Источник: Крым.Реалии

      Рекомендуем: В Россию возвращается Конституционная монархия?

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      Автор: Виталий Портников
      Теги: Публикации Новости политики Аннексия Крыма Конституция Владимир Путин Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:48 Премьер-министры Украины: кто, когда и сколько времени руководил правительством
      сегодня , 16:30 Скандал вокруг Института рака: возмутительные схемы, которые обходят Prozorro
      Олександра Устінова
      сегодня , 16:29 Министром обороны может стать Андрей Таран: что о нем известно
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 16:00 Довыборы в Раду: почему начали сниматься кандидаты от "Слуги народа"
      Ірина Поліщук
      сегодня , 15:52 Оборонная промышленность: эксперты оценили появление должности нового вице-премьера
      Ярослав Голобородько
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук