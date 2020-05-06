Российский министр Любимова заболела коронавирусом

Вспышка коронавируса в российском правительстве набирает каждый раз все большие обороты. После премьера Михаила Мишустина и министра строительства Владимира Якушева диагноз подтвердился и у главы Минкульта России Ольги Любимовой.

Болезнь у министра проходит в легкой форме, рассказала ее пресс-секретарь Анна Усачева. Об этом сообщает "РБК".

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Из-за болезни российский министр перешла на удаленный режим работы. Дома на самоизоляции она находится уже длительное время еще до подтверждения коронавируса.

Как утверждает ее представитель, болезнь у Любимовой проходит в очень легкой форме. Поэтому нет никаких оснований для госпитализации.

К слову, Ольга Любимова стала уже третьим членом российского правительства, у которого обнаружили коронавирус. Первым был премьер-министр Михаил Мишустин, а потом заболел министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Что известно об Ольге Любимовой?

Ольга Любимова – 39-летний российский министр культуры. Работает на этой должности только с января 2020 года. В Минкульт пришла в 2015 году.



До этого была журналистом и театроведом. Сама будущий министр когда-то признавалась, что терпеть не может оперы, классическую музыку, музеи и выставки, а также не разбирается в мировом кинематографе. Такой вот министр культуры.