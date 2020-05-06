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      Російська міністерка Любимова захворіла на коронавірус

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      Міністерка культури Росії Ольга Любимова захворіла на коронавірус
      У міністерки культури Росії Ольги Любимової виявили коронавірус / rg.ru

      Спалах коронавірусу в російському уряді набирає щораз більших обертів. Після прем'єра Михайла Мішустіна та міністра будівництва Володимира Якушева діагноз підтвердився і в голови Мінкульту Росії Ольги Любимової.

      Хвороба у міністерки проходить у легкій формі, розповіла її прессекретарка Анна Усачова. Про це повідомляє "РБК".

      До слова Російський міністр Якушев заразився коронавірусом: що відомо

      Через хворобу російська міністерка перейшла на віддалений режим роботи. Вдома на самоізоляції вона перебуває вже тривалий час ще до підтвердження коронавірусу.

      Як стверджує її представниця, хвороба у Любимової проходить у дуже легкій формі. Тож навіть немає жодних підстав для госпіталізації.

      До слова, Ольга Любимова стала вже третім членом російського уряду, в якого виявили коронавірус. Першим був прем'єр-міністр Михайло Мішустін, а опісля захворів міністр будівництва і ЖКГ Володимир Якушев.

      Що відомо про Ольгу Любимову?Ольга Любимова – 39-річна російська міністерка культури. Працює на цій посаді лише з січня 2020 року. Загалом у Мінкульт прийшла у 2015 році.

      До цього була журналістом і театрознавцем. Сама майбутня міністерка колись зізнавалася, що терпіти не може опери, класичної музики, музеїв і виставок, а також не розуміється у світовому кінематографі. Така ось міністерка культури.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Михайло Мішустін Коронавірус COVID-19 Відставка уряду Росії Новини Росії
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