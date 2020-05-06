Російська міністерка Любимова захворіла на коронавірус

Спалах коронавірусу в російському уряді набирає щораз більших обертів. Після прем'єра Михайла Мішустіна та міністра будівництва Володимира Якушева діагноз підтвердився і в голови Мінкульту Росії Ольги Любимової.

Хвороба у міністерки проходить у легкій формі, розповіла її прессекретарка Анна Усачова. Про це повідомляє "РБК".

До слова Російський міністр Якушев заразився коронавірусом: що відомо

Через хворобу російська міністерка перейшла на віддалений режим роботи. Вдома на самоізоляції вона перебуває вже тривалий час ще до підтвердження коронавірусу.

Як стверджує її представниця, хвороба у Любимової проходить у дуже легкій формі. Тож навіть немає жодних підстав для госпіталізації.

До слова, Ольга Любимова стала вже третім членом російського уряду, в якого виявили коронавірус. Першим був прем'єр-міністр Михайло Мішустін, а опісля захворів міністр будівництва і ЖКГ Володимир Якушев.

Що відомо про Ольгу Любимову?Ольга Любимова – 39-річна російська міністерка культури. Працює на цій посаді лише з січня 2020 року. Загалом у Мінкульт прийшла у 2015 році.



До цього була журналістом і театрознавцем. Сама майбутня міністерка колись зізнавалася, що терпіти не може опери, класичної музики, музеїв і виставок, а також не розуміється у світовому кінематографі. Така ось міністерка культури.