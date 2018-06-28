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22:53, 26 июня
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Российская омбудсвумен Москалькова обвинила Денисову в агрессивных действиях

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Татьяна Москалькова и Людмила Денисова
Татьяна Москалькова и Людмила Денисова / Соцсети

Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова утверждает, что ее украинская коллега Людмила Денисова дискредитирует меры по недопущению нарушения прав граждан Украины, которые содержатся в исправительных учреждениях России. Кроме того, по ее словам, представитель ВР демонстрирует весьма непристойное поведение.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

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"Чрезвычайную обеспокоенность вызывают непонятные действия со стороны Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Людмилы Денисовой, которая, без согласования со мной или с компетентными органами России, в очередной раз пыталась дискредитировать принятые мной меры по недопущению нарушения прав граждан Украины в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и Президента Украина Петра Порошенко", – подчеркивает российская омбудсвумен.

Как заметила Москалькова, недавно Людмила Денисова не проявила абсолютно никакой поддержки, когда российская омбудсвумен посещала гражданина России, который содержится в СИЗО Киева.

"Сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроением Денисова пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществлению мониторинговых визитов", – добавила Москалькова.

Напомним, 28 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, чтобы посетить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, однако ее не впустили к политзаключенному.

Теги: Новости политики Украинцы в плену РФ Новости Украины Новости России Украина – Россия
Источник: 24 канал
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