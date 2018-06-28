Російська омбудсвумен Москалькова звинуватила Денісову у агресивних діях

Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова стверджує, що її українська колега Людмила Денісова дискредитує заходи щодо недопущення порушення прав громадян України, які утримуються у виправних закладах Росії. Крім того, за її словами, представниця ВР демонструє вельми непристойну поведінку.

Відповідна заява з’явилася на офіційному сайті Уповноваженого з прав людини у Російській Федерації.

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"Надзвичайну стурбованість викликають незрозумілі дії з боку Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Людмили Денісової, яка, без узгодження зі мною або з компетентними органами Росії, вкотре намагалася дискредитувати прийняті мною заходи щодо недопущення порушення прав громадян України в рамках домовленостей президента Росії Володимира Путіна та Президента України Петра Порошенка", – підкреслює російська омбудсвумен.

Як підкреслює Москалькова, нещодавно Людмила Денісова не проявила абсолютно жодної підтримки, коли вона відвідувала громадянина Росії, що міститься в СІЗО Києва.

"Сьогодні в ультимативній формі та з агресивним настроєм Денісова намагалася потрапити до Сенцова, що явно не сприяє налагодженню конструктивного діалогу та здійсненню моніторингових візитів", – додала Москалькова.

Нагадаємо, 28 червня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прибула до російської колонії, аби відвідати незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, проте її не впустили до політв’язня.