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      Российская сторона пытается сорвать саммит "нормандской четверки"

      - Читати новину українською
      Богдан Бондарь / "Радио Свобода"

      Во время очередного заседания ТКГ по Донбассу, которое состоялось в режиме видеоконференции, стороны снова не смогли договориться о новом разведении войск. Дело в том, что все попытки украинской стороны достичь согласия в вопросах и продвинуться дальше блокирует Россия.

      Более того, представители Кремля пытаются показать, что являются модератором переговоров на уровне с ОБСЕ, а не участником конфликта. Об этом рассказал заместитель командующего ООС Богдан Бондарь, который является одним из представителей Украины в ТКГ, в комментарии "Новостям Донбасса".

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      Есть определенные сдвиги, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита нормандского формата и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки",
      – разъяснил ситуацию с переговорами Бондарь.

      Что известно про нормандский формат?
      Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.

      Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.

      По его словам, украинская и российская стороны предлагают свои варианты мест разведения.

      "Впрочем, под надуманными предлогами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока к компромиссу прийти не удалось", – добавил военный.

      Сейчас основным препятствием к достижению договоренностей является нежелание России признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Вместо этого Москва пытается изобразить из себя модератора переговоров наравне с ОБСЕ.

      Главный месседж российской стороны: одна сторона Украина, а вторая – представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мол, вы сами договоритесь, а мы (Россия – 24 канал) это поддержим,
      – рассказал Бондарь.

      В то же время, он сомневается, что главам делегаций удастся договориться о разведении сил во время видеоконференции ТКГ, запланированной на 8 апреля.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Оккупированные территории Украина – Россия Нормандский формат Минские договоренности
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