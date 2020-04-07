Российская сторона пытается сорвать саммит "нормандской четверки"
Во время очередного заседания ТКГ по Донбассу, которое состоялось в режиме видеоконференции, стороны снова не смогли договориться о новом разведении войск. Дело в том, что все попытки украинской стороны достичь согласия в вопросах и продвинуться дальше блокирует Россия.
Более того, представители Кремля пытаются показать, что являются модератором переговоров на уровне с ОБСЕ, а не участником конфликта. Об этом рассказал заместитель командующего ООС Богдан Бондарь, который является одним из представителей Украины в ТКГ, в комментарии "Новостям Донбасса".
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Есть определенные сдвиги, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита нормандского формата и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки",
– разъяснил ситуацию с переговорами Бондарь.
Что известно про нормандский формат?
Это тип встреч в четырехстороннем формате (Украина, Германия, Франция, Россия). На таких встречах представители этих государств обсуждают вопросы российской вооруженной агрессии на Донбассе и пути их решения.
Последняя встреча с участием глав государств этих стран состоялась 9 декабря 2019 года.
По его словам, украинская и российская стороны предлагают свои варианты мест разведения.
"Впрочем, под надуманными предлогами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока к компромиссу прийти не удалось", – добавил военный.
Сейчас основным препятствием к достижению договоренностей является нежелание России признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Вместо этого Москва пытается изобразить из себя модератора переговоров наравне с ОБСЕ.
Главный месседж российской стороны: одна сторона Украина, а вторая – представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мол, вы сами договоритесь, а мы (Россия – 24 канал) это поддержим,
– рассказал Бондарь.
В то же время, он сомневается, что главам делегаций удастся договориться о разведении сил во время видеоконференции ТКГ, запланированной на 8 апреля.
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