Російська сторона намагається зірвати саміт "нормандської четвірки"

Під час чергового засідання ТКГ по Донбасу, що відбулося у режимі відеоконференції, сторони знову не змогли домовитися про нове розведення військ. Річ у тім, що всі намагання української сторони досягти згоди у питаннях та просунутися далі блокує Росія.

Ба більше – представники Кремля намагаються показати, що є модератором переговорів на рівні з ОБСЄ, а не учасником конфлікту. Про це розповів заступник командувача ООС Богдан Бондар, який є одним із представників України у ТКГ, в коментарі "Новостям Донбасса".

Це цікаво Кулеба про зустріч "нормандської четвірки": Працюємо на дати у квітні

Є певні зрушення, але вони блокуються російською стороною для того, щоб зірвати виконання рішення попереднього саміту нормандського формату і не допустити перспективу нової зустрічі лідерів "четвірки",

– роз’яснив ситуацію з переговорами Бондар.

Що відомо про нормандський формат?Це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія). На таких зустрічах представники цих держав обговорюють питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення.



Остання зустріч за участю глав держав цих країн відбулася 9 грудня 2019 року.

За його словами, українська і російська сторони пропонують свої варіанти місць розведення.

"Втім, під надуманими приводами російська сторона відмовляється врахувати позицію України. Ми говоримо, що готові врахувати позицію Росії, але поки що до компромісу прийти не вдалося", – додав військовий.

Наразі основною перешкодою до досягнення домовленостей є небажання Росії визнавати себе стороною конфлікту на Донбасі. Замість цього Москва намагається зобразити із себе модератора переговорів нарівні з ОБСЄ.

Головний меседж російської сторони: є одна сторона Україна, а друга – представники окремих районів Донецької та Луганської областей. Мовляв, ви самі домовтеся, а ми (Росія – 24 канал) це підтримаємо,

– розповів Бондар.

Водночас, він сумнівається, що главам делегацій вдасться домовитися про розведення сил під час відеоконференції ТКГ, запланованої на 8 квітня.