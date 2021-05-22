Сам Василий Вакуленко, а именно так зовут Басту – фактически ничего не нарушил, ведь запрет на въезд в Украину в отношении него действовал несколько лет и сейчас его отменили. Впрочем, для российских исполнителей украинский рынок не основной, но точно не последний.

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Некоторые из артистов, пользуясь своей популярностью, влияют на украинскую молодую аудиторию и их политические взгляды.

Я думаю, что здесь все "упирается" в законодательную базу, поскольку российским звездам не запрещено выступать в Украине. Далее – это уже этический момент, насколько это адекватный артист и высказался ли он относительно событий в Украине,

– основатель медиа LiRoom Алексей Бондаренко.

Все зависит от СБУ

Сейчас законодательно вопрос гастролирования российских звезд в Украине – почти не урегулирован. Кого пускать, а кого нет – решает только Служба безопасности Украины. Поэтому и не удивительно, что все держится на неравнодушных украинцах, которые и отслеживают тех, кто имеет миллионную аудиторию и сомнительно высказывается относительно событий в Украине. Они не прекращают зарабатывать здесь деньги.

"Нет такого списка, куда я зашел бы и посмотрел на российских артистов, которым запрещено выступать в Украине. Есть Миротворец, но это не государственная история, государство реагирует, но этим не занимается", – подчеркнул Бондаренко.

Обратите внимание! По состоянию на 20 мая 2021 года в "черном списке" СБУ находятся 192 культурных деятеля России. С полным перечнем лиц можно ознакомиться по этой ссылке.

Что думают украинские артисты

Певица alyona alyona не боится говорить о проблемах в Украине на миллионную аудиторию. Она рассказала, что на 8 году войны часть украинцев и до сих пор слушает русскую музыку, но проблема не только в законодательстве, но и в украинцах. Сама украинская исполнительница, хоть и имеет большую аудиторию в России, ее нередко приглашают на концерты, – но она не ездит туда по этическим соображениям.

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"Насчет концертов – это не окей. Конечно, это должно генерировать и контролировать государство. Соответственно, это где-то и на совести артиста – ты едешь в страну, народ которой не сильно понимает твою позицию и ждет от тебя действий. Если ты действительно хочешь приехать – выскажи свою позицию. Если ты не можешь ее выразить, то, пожалуйста, не езди в нашу страну с концертами", – убеждена украинская рэп-исполнительница.

Так или иначе, вопрос гастролирования российских звезд в Украине в условиях агрессии Кремля точно не последний. Но руки во властных кабинетах на 8 году войны до него так и не доходят. Поддерживать ли музыкантов "из-за поребрика", покупая недешевые билеты на их концерты, – выбор каждого украинца