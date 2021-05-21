Сам Василь Вакуленко, а саме так звати Басту – фактично нічого не порушив, адже заборона на в'їзд до України щодо нього діяла декілька років і нині її скасували. Втім, для російських виконавців український ринок не основний, але точно не останній.

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Деякі з артистів, користуючись своєю популярністю, впливають на українську молоду аудиторію та їхні політичні погляди.

Я думаю, що тут все "впирається" в законодавчу базу, оскільки російським зіркам не заборонено виступати в Україні. Далі – це вже етичний момент, наскільки це адекватний артист і чи висловився він щодо подій в Україні,

– засновник медіа LiRoom Олексій Бондаренко.

Все залежить від СБУ

Нині законодавчо питання гастролювання російських зірок в Україні – майже не врегульовано. Кого пускати, а кого ні – вирішує лише Служба безпеки України. Тому й не дивно, що все тримається на небайдужих українцях, які й відстежують тих, хто має мільйонну аудиторію та сумнівно висловлюється щодо подій в Україні. Вони не припиняють заробляти тут гроші.

"Немає такого списку, куди я зайшов би подивився на російських артистів, яким заборонено виступати в Україні. Є Миротворець, але це не державна історія, держава реагує, але цим не займається", – наголосив Бондаренко.

Зверніть увагу! Станом на 20 травня 2021 року у "чорному списку" СБУ перебувають 192 культурні діячі Росії. З повним переліком осіб можна ознайомитися за цим посиланням.

Що думають українські артисти

Співачка alyona alyona не боїться говорити про проблеми в Україні на мільйонну аудиторію. Вона розповіла, що на 8 році війни частина українців й досі слухає російську музику, але проблема не лише в законодавстві, а й в українцях. Сама українська виконавиця, хоч і має велику аудиторію в Росії, її нерідко запрошують на концерти, – але вона не їздить туди з етичних міркувань.

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"Щодо концертів – це не окей. Звичайно, це має генерувати й контролювати держава. Відповідно, це десь і на совісті артиста – ти їдеш в країну, народ якої не сильно розуміє твою позицію і чекає від тебе дій. Якщо ти дійсно хочеш приїхати – вислови свою позицію. Якщо ти не можеш її висловити, то, будь ласка, не їзди в нашу країну з концертами", – переконана українська реп-виконавиця.

Так чи інакше, питання гастролювання російських зірок в Україні в умовах агресії Кремля точно не останнє. Але руки у владних кабінетах на 8 році війни до нього так і не доходять. Чи підтримувати музикантів "з-за поребрика", купуючи недешеві квитки на їхні концерти, – вибір кожного українця