Зеленский не исключает российских атак на украинские АЭС

Президент Владимир Зеленский не исключает, что россияне могут атаковать инфраструктуру украинских АЭС, и в связи с этим просит предоставить Украине современные средства ПВО.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-выступления на заседании Евросовета.

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"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам", – отметил украинский лидер.

В этом контексте Владимир Зеленский отметил, что Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС.

Мы не исключаем, что инфраструктура других наших атомных электростанций и распределительных сетей также находится под угрозой со стороны российского террора,

– сказал президент.

По его словам, остановить это может только ПВО – конкретные системы, такие как "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Президент добавил, что нужные Украине системы есть у стран Евросоюза.

Ограничить доходы России

Также он считает, что российские активы, которые сейчас заморожены, должны быть использованы для защиты жизней от российского террора.

"Это справедливо. И, пожалуйста, постарайтесь ограничить доходы России", – обратился к членам Евросовета Зеленский.

При этом он поблагодарил "за инициативы и участие в коалициях по поддержке Украины, наших сил обороны и безопасности".

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