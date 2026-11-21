Зеленский призвал Моди отреагировать на российский удар / Getty Images (иллюстративное изображение)
Россия систематически проводила атаки на крупнейший металлургический комбинат Украины. В результате обстрелов предприятие, расположенное в Кривом Роге, прекратило свою деятельность.
Украинский лидер призвал главу правительства Индии Нарендру Моди отреагировать на атаку на "АрселорМетталл". Об этом глава государства заявил на встрече с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом, сообщает 24 Канал.
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Что известно об атаке?
Россия месяцами систематически наносила удары по крупнейшему горно-металлургическому комбинату Украины "АрселорМетталл" в Кривом Роге. По словам президента Украины, враг обстреливал предприятие ракетами, чтобы остановить его работу.
Они месяц за месяцем целенаправленно наносили по нему удары, просто чтобы уничтожить его
Президент Украины призвал премьер-министра Индии отреагировать на российский террор в отношении предприятия.
Было бы уместно, если бы премьер-министр Моди отреагировал на это. Это индийский проект – хотя он и реализован в Украине, это большой индийский проект
Отметим, что в пятницу, 20 ноября, страна-агрессор нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. В городе более 50 пострадавших. К сожалению, с погибла 20-летняя фельдшерша т медицинской помощи и 7-летний мальчик Тихон.
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