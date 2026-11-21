Український лідер закликав голову уряду Індії Нарендру Моді відреагувати на атаку по "АрселорМіталл". Про це глава держави заявив на зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про атаку?

Росія місяцями систематично била по найбільшому гірнично-металургійному комбінату України "АрселорМіталл" у Кривому Розі. За словами президента України, ворог бив по підприємству ракетами, щоб зупинити його роботу.

Вони місяць за місяцем цілеспрямовано били по ньому, просто щоб його знищити– наголосив Зеленський.

Президент України закликав прем'єр-міністра Індії відреагувати на російський терор по підприємству.

Було б доречно, якби прем'єр-міністр Моді відреагував на це. Це індійський проєкт – хоча він і реалізований в Україні, це великий індійський проєкт– заявив український лідер.

Зазначимо, що у п'ятницю, 20 листопада, країна-агресорка завдала балістичного удару по Кривому Розі. У місті понад 50 постраждалих. На жаль, загинули 20-річна фельдшерка медичної допомоги та 7-річний хлопчик Тихон.