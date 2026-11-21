Також відомо про понад 50 постраждалих. Про це розповів Володимир Зеленський.

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Що відомо про трагедію?

Президент висловив співчуття близьким загиблих і наголосив, що окупанти поцілили по району, де взагалі немає військових об'єктів. За його словами, поранень зазнали шестеро дітей, серед яких чотирирічний Матвій та одинадцятирічний Платон – рідні брати вбитого хлопчика, а також їхній батько.

Наразі лікарі борються за життя та здоров'я постраждалих мешканців. Внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення та цивільну інфраструктуру міста.

Володимир Зеленський додав, що під ворожими ударами також опинилися населені пункти Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Рівненської, Чернігівської областей, Запоріжжя та Миколаїв, а на Сумщині під вогнем була залізнична станція.

Важливо, що світ не мовчить про такі удари. Але потрібно, щоб у відповідь на кожен такий удар була реальна допомога Україні – реальні пакети підтримки, додаткові сили для нашої ППО, підтримка у відновленні. І обов'язково – достатній тиск на Росію, щоб припинити ці вбивства, щоб припинити війну – війну, єдиною причиною якої є Росія– заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що країна-агресорка у п'ятницю, 20 листопада, завдала удару по Кривому Розі балістичними ракетами. Згодом країна-агресорка повторно атакувалав місто.