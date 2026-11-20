Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Adv

популярні відео

Які наслідки удару по Кривому Рогу?

За попередніми даними, внаслідок ворожого удару постраждали щонайменше восьмеро людей.

Станом на 21:13 стало відомо, що кількість поранених через ворожу атаку зросла до 20.

Серед постраждалих – троє дітей. У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя.

У місті пошкоджені ресторан, гаражі та автомобілі.

Пошкодження після ворожої атаки /Фото Дніпро ОВА

1 2 3 1 / 3

Пізніше стало відомо, що під час аварійно-рятувальної операції ворог цинічно завдав ще двох ударів реактивними шахедами. Про це повідомив Голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Також посадовець попередив містян про зниження тиску води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районі, а також обмеження щодо постачання газу внаслідок атаки.



На місці атаки працюють усі необхідні служби. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Де ще росіяни атакували цивільних?

Нагадаємо, ввечері 19 листопада росіяни атакували зупинку громадського транспорту в Харкові. Унаслідок вибуху ворожого безпілотника у Салтівському районі міста постраждали п'ятеро людей.