Последствия российского удара по Кривому Рогу 20 ноября 2026 года / Фото Getty Images (иллюстративное)

20 ноября российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали как минимум восемь человек, также зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации. Adv популярные видео Каковы последствия удара по Кривому Рогу? По предварительным данным, в результате вражеского удара пострадали как минимум восемь человек. Станом на 21:13 стало відомо, що кількість поранених через ворожу атаку зросла до 20. Серед постраждалих – троє дітей. У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя. В городе повреждены ресторан, гаражи и автомобили. Повреждения после вражеской атаки / Фото: Днепровская ОГА 1 2 3 1 / 3 На месте атаки работают все необходимые службы. Информация о последствиях атаки уточняется. Где еще россияне атаковали мирных жителей? Напомним, вечером 19 ноября россияне атаковали остановку общественного транспорта в Харькове. В результате взрыва вражеского беспилотника в Салтовском районе города пострадали пять человек.

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