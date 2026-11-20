Последствия российского удара по Кривому Рогу 20 ноября 2026 года / Фото Getty Images (иллюстративное)
20 ноября российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали как минимум восемь человек, также зафиксированы повреждения гражданских объектов.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.
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Каковы последствия удара по Кривому Рогу?
По предварительным данным, в результате вражеского удара пострадали как минимум восемь человек.
Станом на 21:13 стало відомо, що кількість поранених через ворожу атаку зросла до 20.
Серед постраждалих – троє дітей. У важкому стані у лікарні 7-річний хлопчик. Медики борються за його життя.
В городе повреждены ресторан, гаражи и автомобили.
Повреждения после вражеской атаки / Фото: Днепровская ОГА
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На месте атаки работают все необходимые службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Где еще россияне атаковали мирных жителей?
Напомним, вечером 19 ноября россияне атаковали остановку общественного транспорта в Харькове. В результате взрыва вражеского беспилотника в Салтовском районе города пострадали пять человек.
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