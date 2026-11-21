Также известно о более чем 50 пострадавших. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Что известно о трагедии?

Президент выразил соболезнования близким погибших и подчеркнул, что оккупанты нанесли удар по району, где вообще нет военных объектов. По его словам, ранения получили шестеро детей, среди которых четырехлетний Матвей и одиннадцатилетний Платон – родные братья убитого мальчика, а также их отец.

Сейчас врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших жителей. В результате взрывов повреждены жилые дома, офисные помещения и гражданская инфраструктура города.

Владимир Зеленский добавил, что под вражескими ударами также оказались населенные пункты Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Ровенской, Черниговской областей, Запорожья и Николаева, а в Сумской области под обстрелом оказалась железнодорожная станция.

Важно, что мир не молчит о таких ударах. Но необходимо, чтобы в ответ на каждый такой удар поступала реальная помощь Украине – реальные пакеты поддержки, дополнительные силы для нашей ПВО, помощь в восстановлении. И обязательно – достаточное давление на Россию, чтобы прекратить эти убийства, чтобы прекратить войну – войну, единственной причиной которой является Россия– заявил Владимир Зеленский.

Ранее российские войска уже нанесли удар е по городу, повредив более двух десятков многоквартирных домов и больницу.