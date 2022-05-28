К счастью, людей прежде эвакуировали, поэтому обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Важно Трасса Лисичанск – Бахмут все время обстреливается, ею ехать рискованно

Гайдай подчеркнул, что россияне намеренно стряпают по местам, где могут находиться мирные люди. По его словам, таким образом, россияне пытаются убить как можно больше украинцев.



Кинотеатр после авиаудара / Фото Сергея Гайдая

От удара образовалась глубокая воронка

Также глава ОВА показал фото и видео разрушения кинотеатра. Там – сплошные руины. На месте авиаудара образовалась воронка глубиной более 5 метров.

Какая ситуация в Луганской области

В Донбассе, в частности, в Луганской области идут тяжелые бои. Оккупанты хотят отрезать регион. Однако к утру 28 мая россиянам удалось пожать на ранее занятые позиции. Враг отступил в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки.

Впрочем, захватчики не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины. Поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется.

27 мая россияне в упор обстреливали Северодонецк, кое-где были уличные бои. Враг повредил 14 многоэтажек.

Обстрелы есть по всей области. К примеру, россияне обстреляли населенный пункт Синецкий. В Горном разрушили 9 домов, в Золотом и Лисичанске – по 4, в поселке Врубовка – 12, Ореховом – 2.

Несмотря на это, украинские защитники мужественно удерживают оборону. Только за сутки 27 мая они отбили в Луганской области 8 атак врага, уничтожили 5 танков, 10 единиц боевой бронированной техники и 4 вражеских автомобиля. ПВО обезвредили беспилотник "Орлан-10".

Россияне пытаются захватить трассу Лисичанск – Бахмут. Хотят отрезать украинских бойцов от снабжения помощи. Трасса находится под контролем украинских войск, но ее постоянно обстреливают. Поэтому передвигаться по ней опасно.

Важно – Оккупанты ошибаются, что Северодонецк или Лиман будут их, – Зеленский: