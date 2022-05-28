На щастя, людей перед тим евакуювали, тому обійшлось без жертв. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Важливо Траса Лисичанськ – Бахмут весь час обстрілюється, нею їхати ризиковано

Гайдай наголосив, що росіяни навмисно гатять по місцях, де можуть перебувати мирні люди. За його словами, таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців.



Кінотеатр після авіаудару / Фото Сергія Гайдая

Від удару утворилась глибока воронка

Також глава ОВА показав фото й відео руйнувань кінотеатру. Там – суцільні руїни. На місці авіаудару утворилась воронка, глибиною понад 5 метрів.

Яка ситуація на Луганщині

На Донбасі, зокрема, в Луганській області йдуть важкі бої. Окупанти хочуть відрізати регіон. Однак станом на ранок 28 травня росіян вдалося потиснути на раніше зайняті позиції. Ворог відступив в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

Втім, загарбники не полишають спроб вийти в тил наших військ та порушити логістичне забезпечення Луганщини. Пошкоджено ще один міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом, але проїзд між містами зберігається.

27 травня росіяни впритул обстрілювали Сєвєродонецьк, подекуди були вуличні бої. Ворог пошкодив 14 багатоповерхівок.

Обстріли є по всій області. Наприклад, росіяни обстріляли населений пункт Синецький. У Гірському зруйнували 9 будинків, в Золотому та Лисичанську – по 4, у селищі Врубівка – 12, Оріховому – 2.

Попри це, українські захисники мужньо тримають оборону. Лише за добу 27 травня вони відбили на Луганщині 8 атак ворога, знищили 5 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та 4 ворожих автомобілі. ППО знешкодили безпілотник "Орлан-10".

Росіяни намагаються захопити трасу Лисичанськ – Бахмут. Хочуть відрізати українських бійців від постачання допомоги. Траса перебуває під контролем українських військ, але її постійно обстрілюють. Тому пересуватися нею небезпечно.

Важливо – Окупанти помиляються, що Сєвєродонецьк чи Лиман будуть їхніми, – Зеленський: