Российские биологи выступили с коллективным опровержением фейка о "химическом оружии" в Украине.

Биологи и выпускники вузов страны-оккупанта выступили с коллективным опровержением абсурдного фейка Кремля. Речь идет о якобы разработке в Украине биологического и химического оружия.

В заявлении ученых говорится, что представленные в пропагандистских ресурсах данные – абсолютная чепуха. Поэтому ее нужно немедленно опровергнуть. О коллективном обращении стало известно 12 марта.

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Призвали не распространять ложь

Ученые в своем сообщении призвали прекратить распространение лживой пропаганды. Мол, она базируется только на дезинформации и распространении ненависти.

Прокремлевские ресурсы начали распространять информацию о создании в Украине биологического оружия 6 марта. Следует заметить, что они ссылались на якобы "факты", которые обнародовал представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Он говорил, что в Украине якобы обнаружили "разработку особо вредных патогенов":

возбудителей чумы;

сибирской язвы;

туляремии;

холеры и других смертельных заболеваний.

Вполне привычные штаммы для ученых

Пропагандисты еще и говорили, что этим занимались в лабораториях, которые финансировал Пентагон. Дополнительно утверждали, что с украинской территории вывезены тысячи "биологических образцов". По мнению псевдожурналистов России, убедительной является информация, что разрабатывали вирусы, которые влияют на определенный тип генов.

В списке штаммов, опубликованных РИА "Новости" и другими российскими СМИ, нет ни одного, который относится к особо опасным. Список содержит только штаммы, обычные для микробиологических и, тем более, эпидемиологических лабораторий,

– отметили ученые.

Они добавили, что это полный вымысел. Однако также сказали, что даже если бы эти штаммы вирусов были в лабораториях, это не свидетельствовало бы о разработке вирусов. А что касается отдельного "ДНК славян", то это может считать бредом каждый, кто знаком со школьным курсом биологии.

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Российские биологи выступили с коллективным опровержением фейка о якобы разработке Украиной биологического или химического оружия.

Кому: Редакциям РИА новости, Газета.ру, Russia Today, Фонтанка, Комсомольская Правда, и другим средствам массовой информации, распространяющим заведомо ложную информацию о якобы найденном в Украине биологическом оружии. От кого: биологи, выпускники вузов РФ. Прекратите лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти. Начиная с 6 марта многие российские СМИ, основываясь на заявлении официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, сообщили о том, что Украина якобы экстренно устранила следы программы создания биологического оружия, финансируемого Пентагоном.

В сообщениях СМИ отмечается, что в соответствующих лабораториях изъята документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Дополнительно утверждалось, что с украинской территории вывезены тысячи "славянских биологических образцов, а в самой Украине функционировало множество специальных лабораторий, в которых изучались ДНК славян, с целью создать биологическое оружие, которое влияло бы именно на них". Прямой обязанностью элементарно порядочного журналиста является знакомство с документацией, сопровождающей заявления, и, если необходимо, консультация с экспертом. В этом случае предложенные СМИ "доказательства", очевидно, лживы. Из них не следует ни наличие разработок биологического оружия, ни даже использование в лабораториях особо опасных патогенов.

В списке уничтоженных штаммов нет ни одного, который относится к особо опасным. Список содержит только штаммы, обычные для микробиологических и тем более эпидемиологических лабораторий. Заявление генерала Конашенкова о наличии задокументированных в представленном материале штаммах "чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры" является чистой выдумкой. Отметим, что даже наличие таких штаммов в лаборатории, которая занимается особо опасными инфекциями, также не свидетельствовало бы о разработке Украиной биологического оружия.

Вдобавок следует отметить, что абсолютно дикая идея о существовании особой "ДНК славян, против которых должно было быть применено специальное биологическое оружие", которая муссируется российскими СМИ, является бредом для каждого знакомого со школьным курсом биологии. Такие заявления доходят до теорий немецких национал-социалистов со своим культом "арийской высшей расы".