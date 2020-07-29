Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили лиц, которые создали механизм незаконной выдачи пророссийским боевикам соцвыплат. Деньги российские наемники получали из госбюджета Украины.

По предварительным данным следствия, злоумышленники оформляли жителям временно оккупированной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как действовала схема

Фигуранты в Украине лично получали документы, а потом переправляли их через линию разграничения. Среди заказчиков таких услуг были представители незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".



Фигурантов задержали в Бахмуте / фото пресс-службы СБУ

29 июля этого года в Бахмуте Донецкой области оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства во время попытки снятия наличных.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные, банковские карты и документы, которые были основанием для получения денег в банковских учреждениях.

Нашли и документы лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.



Во время обысков нашли документы боевиков

Трем фигурантам, среди которых работник государственного банка, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных: