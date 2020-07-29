Контррозвідники Служби безпеки України викрили осіб, які створили механізм незаконної видачі проросійським бойовикам соцвиплат. Гроші російські найманці отимували з держбюджету України.

За попередніми даними слідства, зловмисники оформлювали мешканцям тимчасово окупованої території Донеччини паспорти громадян України та документи на призначення соціальних виплат. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як діяла схема

Фігуранти в Україні особисто отримували документи, а потім переправляли їх через лінію розмежування. Серед замовників таких послуг були представники незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".



Фігурантів затримали у Бахмуті / Фото пресслужби СБУ

29 липня цього року у Бахмуті Донецької області оперативники спецслужби затримали трьох фігурантів провадження під час спроби зняття готівки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, банківські картки і документи, які були підставою для отримання грошей в українських банківських установах.

Знайшли і документи осіб, що причетні до діяльності незаконних збройних формувань.



Під час обшуків знайшли документи бойовиків

Трьом фігурантам, серед яких працівник державного банку, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: