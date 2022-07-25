российские госпитали не могут справиться с количеством раненых оккупантов, – разведка
Источник:Главное управление разведки МО Украины
россия ежедневно теряет не одну сотню военных. Количество раненых тоже огромное. Поэтому госпитали врага не справляются с количеством пострадавших.
Из-за обилия раненых российские врачи не могут оказать оккупантам качественную медицинскую помощь. Об этом сообщает украинская разведка 25 июля.
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Слишком велик поток раненых
Большое количество раненых в подразделениях ВС РФ, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Их пропускная способность не рассчитана на такой поток пациентов. Это делает невозможным оказание качественной медицинской помощи,
– говорится в сообщении.
Медицинский персонал мобилизуют
Из-за обилия раненых оккупантов россия приняла решение о проведении мобилизации медицинского персонала. В целом больницы нуждаются в специалистах почти всех медицинских специальностей. Но основной упор делают на мобилизацию хирургов.
Далее медиков будут отправлять на оккупированные территории Украины. В частности, в Мариуполе, Луганске, Донецке.
Медицинский персонал не хирургической специальности планируется "оптимизировать" для работы в прифронтовых зонах: терапевты – в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров и прочих,
– пишет разведка.
В Донецкой области есть автобусы, где обустроены "мобильные медицинские поликлиники". Там местных больных заставляют сдавать кровь для "защитников ДНР".
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