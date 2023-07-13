Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. Он заметил, есть доказанный исторический факт, что еще казаки начиняли телеги взрывчаткой и сунули их в сторону противника. К тому же, как сообщает разведка Великобритании, такой метод используются еще со времен чеченских войн 1990-х годов.
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"Любое оружие, которое убивает, опасно. Его нельзя недооценивать", – отметил Черник.
В таких случаях важно, чтобы был ловкий и хорошо обученный личный состав, обладающий противотанковыми средствами. Все, чтобы подбить такие взрывные тараны.
"Это короткие расстояния. Машина не может очень долго ехать без человека. Даже, если какие-то механизмы прикрепить внутри – условно, палку поставить на газ. Подбить – и вопрос решен", – сказал военный эксперт.
Эффективны ли взрывные тараны оккупантов: смотрите видео
Оружие слабых
Поскольку у оккупантов нет достаточно артиллерии, противотанковых средств или минометов, им приходится в определенных моментах применять такие "новейшие" средства, которые могут дать краткосрочный эффект. Использование такого оружия свидетельствут о том, что у россиян начинается дефицит, прежде всего, артиллерии.
Взрывные тараны – это, на самом деле, оружие слабых,
– подчеркнул Петр Черник.
По его словам, в июне украинские военные поставили феноменальный рекорд – уничтожили 688 ствольных российских установок. Поскольку в одной артиллерийской бригаде 72 установки, то ВСУ за июнь уничтожили около 10 артиллерийских бригад оккупантов. Это беспрецедентное явление в 21-м веке.
Что известно о взрывных таранах врага
- Разведка Великобритании в своем отчете отметила, что россияне используют устаревшие бронемашины, чтобы двигаться в направлении Марьинки.
- В разведке сообщили, что оккупанты их буквально начиняют взрывчаткой. Скорее всего, экипаж покидает машину, как только она вышла на курс.
- Большинство случаев использования таких самодельных взрывных устройств зафиксировали недалеко от Марьинки. Враг начал применять их через несколько дней после того, как в этот район зашли кадыровцы. Предполагается, что именно они начали использовать этот метод.
- В ведомстве убеждены, что это не является эффективным способом. В то же время, такие самодельные взрывные устройства вызывают сильные взрывы. И это, предполагают, может серьезно влиять на тех, кто обороняется.