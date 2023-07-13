Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. Он заметил, есть доказанный исторический факт, что еще казаки начиняли телеги взрывчаткой и сунули их в сторону противника. К тому же, как сообщает разведка Великобритании, такой метод используются еще со времен чеченских войн 1990-х годов.

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"Любое оружие, которое убивает, опасно. Его нельзя недооценивать", – отметил Черник.

В таких случаях важно, чтобы был ловкий и хорошо обученный личный состав, обладающий противотанковыми средствами. Все, чтобы подбить такие взрывные тараны.

"Это короткие расстояния. Машина не может очень долго ехать без человека. Даже, если какие-то механизмы прикрепить внутри – условно, палку поставить на газ. Подбить – и вопрос решен", – сказал военный эксперт.

Эффективны ли взрывные тараны оккупантов: смотрите видео

Оружие слабых

Поскольку у оккупантов нет достаточно артиллерии, противотанковых средств или минометов, им приходится в определенных моментах применять такие "новейшие" средства, которые могут дать краткосрочный эффект. Использование такого оружия свидетельствут о том, что у россиян начинается дефицит, прежде всего, артиллерии.

Взрывные тараны – это, на самом деле, оружие слабых,

– подчеркнул Петр Черник.

По его словам, в июне украинские военные поставили феноменальный рекорд – уничтожили 688 ствольных российских установок. Поскольку в одной артиллерийской бригаде 72 установки, то ВСУ за июнь уничтожили около 10 артиллерийских бригад оккупантов. Это беспрецедентное явление в 21-м веке.

Что известно о взрывных таранах врага