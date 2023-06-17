Так, группа действующих и бывших российских чиновников якобы из-за экокатастрофы, вызванной подрывом плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, подписали открытое письмо.

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В котором говорится, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономики на многие десятилетия.

Письмо подписали представители муниципальных властей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей России.

Там даже подчеркнули, что именно действия российского диктатора Путина привели к "неустановленным катастрофическим событиям".

Не могут прямо восстать против войны

По мнению экспертов ISW, российские официальные лица, не связанные с Кремлем, вероятно используют общественное недовольство относительно экологической и гуманитарной ситуации, связанной с разрушением плотины ГЭС, чтобы выразить несогласие с войной против Украины, не критикуя непосредственно сами военные действия.

"Кремль создал условия для подавления антивоенного инакомыслия. Россияне, придерживающиеся антивоенных настроений, могут использовать разрушение ГЭС для выражения своего несогласия с войной в очень ограниченной форме", – говорится в отчете.

Достучаться не получится: пелена перед глазами

В то же время, вряд ли попытки российских чиновников увидит Путин. Его пелена перед глазами настолько темна, что достучаться даже манипулятивными заявлениями ему будет сложно. Тем более что диктатору абсолютно все равно относительно того, насколько катастрофичны последствия его деяний.

К слову, недавно Путин выдал очередное циничное заявление : сказал, что "лучше бы ВСУ начали наступление, чем взорвали Каховскую ГЭС". То есть, он продолжает опровергать причастность России к катастрофе и обвиняет в этом Украину.