Так, група чинних і колишніх російських чиновників нібито через екокатастрофу, спричинену підривом греблі Каховської ГЕС у Херсонській області підписали відкритий лист.

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У якому йдеться, що руйнація греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіки на багато десятиліть.

Лист підписали представників муніципальної влади Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей Росії.

Там навіть наголосили, що саме дії російського диктатора Путіна призвели "до невстановлених катастрофічних подій".

Не можуть прямо постати проти війни

На думку експертів ISW, російські офіційні особи, не пов'язані з Кремлем, ймовірно, використовують суспільне невдоволення щодо екологічної та гуманітарної ситуації, пов'язаної з руйнуванням греблі ГЕС, щоб висловити незгоду з війною проти України, не критикуючи безпосередньо самі військові дії.

"Кремль створив умови для придушення антивоєнного інакомислення. Росіяни, які дотримуються антивоєнних настроїв, можуть використовувати руйнування ГЕС для вираження своєї незгоди з війною в дуже обмеженій формі", – йдеться у звіті.

Достукатись не вийде: пелена перед очима

Водночас навряд чи намагання російських чиновників побачить Путін. Його пелена перед очима настільки темна, що достукатись навіть маніпулятивними заявами до нього буде складно. Тим більше, що диктатору абсолютно все одно щодо того, наскільки катастрофічні наслідки його діянь.

До слова, нещодавно Путін видав чергову цинічну заяву: сказав, що "краще б ЗСУ почали наступ, аніж підірвали Каховську ГЕС". Тобто, він і далі спростовує причетність Росії до катастрофи і звинувачує у цьому Україну.