Як передають російські ЗМІ, Путін звинуватив Україну у трагедії на Каховській ГЕС. Ба більше, диктатор розкинувся цинічними заявами, що, мовляв, "Україна прагнула цього", повідомляє 24 Канал.

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Путін видав чергову порцію маячні

Він заявив буцімто Росія не була зацікавлена у трагедії на Каховській ГЕС. А ще він сказав, що катастрофа, яку спричинили самі ж окупанти, – це, бачте, тяжкі наслідки для "нових російських регіонів".

Тільки чомусь мешканці окупованих територій страждають від підтоплення найбільше, адже окупанти не евакуйовують людей. А тим, хто намагається вижити – стріляють у спини.

На жаль, катастрофа зірвала український наступ – краще б вони наступали, ніж ця трагедія,

– заявив диктатор.

Тут стає не зовсім зрозуміло, що мав на увазі Путін. Тобто, за його логікою, українська сторона підірвала ГЕС, тим самим зірвала ж собі контрнаступ. І попри це, українські воїни вже повідомили про звільнення декількох населених пунктів.

Найбільш цинічно звучить фраза агресора, що Україна нібито прагнула підірвати ГЕС і наші військові цілеспрямовано били по дамбі HIMARS.

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