С начала полномасштабного вторжения эти корабли периодически фигурируют в сводках. Однако все попытки, предпринимаемые россиянами, были безуспешными. Об этом 24 каналу сказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Получили отпор и больше не пытались

По мнению Гуменюк, десантные корабли в акватории Черного моря выполняют функцию нагнетания ситуации. Таким образом оккупанты показывают, что есть угроза высадки морского десанта.

Это может быть демонстрация тайных планов. "У нас еще что-то есть про запас, но что на самом деле вы не знаете. Так что бойтесь". Эти корабли держатся в ракетобезопасном пространстве, чтобы не быть пораженными нашим оружием, которое уже наготове для реагирования на такие морские провокации,

– заметила Гуменюк.

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