З початку повномасштабного вторгнення ці кораблі періодично фігурують у зведеннях. Однак усі спроби, які здійснювали росіяни, були безуспішними. Про це 24 каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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Отримали відсіч і більше не намагалися

На думку Гуменюк, десантні кораблі в акваторії Чорного моря виконують функцію нагнітання ситуації. Таким чином окупанти показують, що є загроза висадки морського десанту.

Це може бути демонстрація таємних задумів. "У нас ще щось є про запас, але що насправді ви не знаєте. Тож бійтеся". Ці кораблі тримаються у ракетобезпечному просторі, щоб не бути ураженими нашою зброєю, яка вже напоготові для реагування на такі морські провокації,

– зауважила Гуменюк.

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