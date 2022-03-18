Только за 17 марта СБУ задержала российских информаторов и разоблачила мошенников, воровавших средства с волонтерских счетов.

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Оккупанты и диверсанты

В боях недалеко от Северодонецка украинские военные захватили в плен двух мобилизованных с территории временно оккупированных районов Луганской области. Пока они дают показания следователям СБУ.

В Харькове СБУ задержала уроженца Брянской области РФ, собиравшего информацию об ВСУ и результатах обстрелов.

В Киеве предатель отправлял врагу данные о расположении воинских частей, дислокации подразделений ВСУ и военной техники в столице.

В Полтаве задержан еще один пособник оккупантов, которого завербовала ФСБ.

Вражеские агитаторы

Одного вражеского агитатора СБУ разоблачила в Одессе, а еще двоих – в Запорожье.

Мошенники