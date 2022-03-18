Лише за 17 березня СБУ затримала російських інформаторів і викрила шахраїв, які крали кошти з волонтерських рахунків.

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Окупанти та диверсанти

У боях неподалік від Сєвєродонецька українські військові захопили у полон двох мобілізованих із території тимчасово окупованих районів Луганської області. Наразі вони надають свідчення слідчим СБУ.

У Харкові СБУ затримала уродженця Брянської області РФ, який збирав інформацію про ЗСУ та результати обстрілів.

У Києві зрадник надсилав ворогу дані щодо розташування військових частин, дислокацію підрозділів ЗСУ та військової техніки у столиці.

У Полтаві затримано ще одного посібника окупантів, якого завербувала ФСБ.

Ворожі агітатори

Одну ворожу агітаторку СБУ викрила в Одесі, а ще двох – у Запоріжжі.

Шахраї

СБУ викрила злочинців у Дніпропетровській області, які виманювали гроші, зібрані волонтерськими організаціями для ЗСУ.