Лише за 17 березня СБУ затримала російських інформаторів і викрила шахраїв, які крали кошти з волонтерських рахунків.
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Окупанти та диверсанти
У боях неподалік від Сєвєродонецька українські військові захопили у полон двох мобілізованих із території тимчасово окупованих районів Луганської області. Наразі вони надають свідчення слідчим СБУ.
У Харкові СБУ затримала уродженця Брянської області РФ, який збирав інформацію про ЗСУ та результати обстрілів.
У Києві зрадник надсилав ворогу дані щодо розташування військових частин, дислокацію підрозділів ЗСУ та військової техніки у столиці.
У Полтаві затримано ще одного посібника окупантів, якого завербувала ФСБ.
Ворожі агітатори
Одну ворожу агітаторку СБУ викрила в Одесі, а ще двох – у Запоріжжі.
Шахраї
СБУ викрила злочинців у Дніпропетровській області, які виманювали гроші, зібрані волонтерськими організаціями для ЗСУ.