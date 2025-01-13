Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко говорит, что россияне обстреливают приграничье этих областей из различного вооружения, а количество ударов за день может достигать сотни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера в эфире телемарафона.

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Насколько активны действия российских диверсантов

Представитель ГПСУ говорит, что Россия продолжает свою диверсионную деятельность.

Значительной активности вражеских диверсионных групп не отмечаем, но враг не отказывается от диверсионной деятельности, и в направлении Сумской области, и в направлении Харьковщины и Черниговщины видим, что попытки захода диверсионно-разведывательных групп остаются,

– добавляет Демченко.

Он отмечает, что задачей украинских сил является вовремя разоблачать российские диверсионные группы и наносить по ним поражения, чтобы выбить с территории Украины.

Заметим, что 5 января российские диверсанты пересекли украинскую государственную границу в Сумской области. Однако, подразделения ВСУ и пограничники смогли вовремя отреагировать на их действия.