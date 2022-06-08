Раз в несколько дней появляется сообщение о задержании диверсантов в Черниговской, Киевской и Сумской областях. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Задержания происходят непублично
Чиновник заверил, что производят огромную оперативную работу. Стражи порядка усиленно работают, но эти операции происходят непублично.
Ранее в Минобороны сообщали, что в Киеве действуют вражеские ДРГ, диверсантов привлекают с оккупированных территорий. Они стали хитрее – владеют украинским языком, поэтому выявить их сложнее. Таким методом командование российских вооруженных сил пытается активизировать диверсионную работу на нашей территории.
Диверсанты в Одесской области
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук тоже рассказал, что в регионе постоянно проводят контрдиверсионную работу. Есть задержанные подозреваемые. Участие некоторых в ДРГ уже подтверждено. В частности, есть те, кто собирал информацию о блок-постах, военных и инфраструктурных объектах.
Развязывается клубок, который может привести к еще каким-то задержаниям,
– заметил спикер.
Братчук подчеркнул, что эту работу проводят круглосуточно.
Угроза перекидывания ДРГ из Беларуси
Накануне советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предостерег, что с территории Беларуси враг может перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы. Так оккупанты хотят отвлечь и оттянуть украинские войска, чтобы их не привлекли на более напряженных направлениях – на Востоке или Юге.
Такое направление россияне могут выбрать, ведь на освобожденных территориях было бы гораздо труднее незаметно перекинуть ДРГ. Там много блокпостов, полиции и граждане стали значительно внимательнее после пережитой оккупации.
Например, 16 мая оккупанты уже пытались перебросить ДРГ на Сумщину. Россияне прикрывались стрельбой: огонь открывали из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. В результате пограничники дали бой и отвергли диверсантов.
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