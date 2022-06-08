Раз в кілька днів з'являється повідомлення про затримання диверсантів на Чернігівщині, Київщині та Сумщині. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

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Затримання відбуваються непублічно

Чиновник запевнив, що проводять величезну оперативну роботу. Правоохоронці посилено працюють, але ці операції відбуваються непублічно.

Раніше у Міноборони повідомляли, що у Києві діють ворожі ДРГ, диверсантів залучають з окупованих територій. Вони стали хитрішими – володіють українською мовою, тому виявити їх складніше. Таким методом командування російських збройних сил намагається активізувати диверсійну роботу на нашій території.

Диверсанти на Одещині

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук теж розповів, що в регіоні постійно проводять контрдиверсійну роботу. Є затримані підозрювані. Участь деяких у ДРГ вже підтверджена. Зокрема, є ті, хто збирав інформацію про блок-пости, військові та інфраструктурні об'єкти.

Розв'язується клубок, який може призвести до ще якихось затримань,

– зауважив речник.

Братчук наголосив, що цю роботу проводять цілодобово.

Загроза перекидання ДРГ з Білорусі

Напередодні радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів застеріг, що з території Білорусі ворог може перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи. Так окупанти хочуть відволікти та відтягнути українські війська, щоб їх не залучили на більш напружених напрямках – на Сході або Півдні.

Такий напрямок росіяни можуть обрати, адже на звільнених територіях було б значно важче непомітно перекинути ДРГ. Там багато блокпостів, поліції та й громадяни стали значно уважнішими після пережитої окупації.

Наприклад, 16 травня окупанти вже намагались перекинути ДРГ на Сумщину. Росіяни прикривались стріляниною: вогонь відкривали з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. У результаті прикордонники дали бій та відкинули диверсантів.

Детальніше – у МВС розповіли про загрозу перекидання ДРГ з Білорусі: відео