Оперативне командування "Південь" зазначило, що агентурна група з 5 місцевих жителів була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил.

Читайте також До Миколаєва російські снаряди летять лише 3 хвилини, – Сєнкевич

За вказівками куратора агенти збирали інформацію щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні, а також повідомляли про наслідки ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисники намагалися використовувати чинних військовослужбовців – випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові,

– розповіли співробітники СБУ.

У відомстві додали, що диверсантам пообіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

Поточна ситуація на Півдні України: дивіться зведення ОК "Південь"

Як розпізнати диверсантів

Учасник територіальної оборони Києва та громадський діяч Віталій Шабунін розповів, чим себе видають диверсанти і як їх можна швидко виявити. За його словами, це:

російськомовні люди, які взагалі не говорять українською;

особи, які поводяться дивно;

особи, які ставлять занадто багато питань, деякі із них можуть здаватися безглуздими.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак додав, що про підозрілих осіб варто повідомити до офіційного чат-бота @stop_russian_war_bot, або зателефонувати за номером 102. У МВС України зазначають, якщо поруч є представники Тероборони або правоохоронці, ви можете спробувати затримати диверсанта самостійно. Робити це варто лише у тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах та маєте численну перевагу над ворогом.

Обстріли Миколаївщини: коротко

Відомо, що з 24 лютого внаслідок ворожих обстрілів у Миколаєві загинули 96 осіб. Ще близько 480 людей – поранено. Про це 17 травня повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

99% бомбардувань Миколаєва здійснювались за допомогою касетних боєприпасів. Зокрема російські війська використовують РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Ще кілька разів ворог завдавав ударів крилатими ракетами та потужнішими снарядами, які розтрощили будівлю обласної держадміністрації.

16 травня російські війська обстріляли морську інфраструктуру Очакова та центральний район Миколаєва. Не всі касетні бомби, якими атакували місто, здетонували.

15 травня, російські окупанти обстріляли житлові будинки Березнегуватської громади на Миколаївщині. Зокрема постраждали села Пришиб та Веселе.

Зверніть увагу – СБУ заблокувала роботу заводу у Дніпрі