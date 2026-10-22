Российские ДРГ активизировались на границе с Украиной: где фиксируются попытки прорыва

В последнее время российские диверсанты все активнее пытаются проникнуть на территорию Украины через северную границу. Силы обороны фиксируют такие случаи сразу в двух областях.

Об этом в эфире сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Где активизировались российские ДРГ?

В течение последних нескольких недель российские диверсионно-разведывательные группы активизировались на границе Сумской и Черниговской областей. По словам Демченко, больше всего попыток проникновения российских диверсантов фиксируется в Сумской области. В то же время несколько таких случаев за последние недели зафиксировали и в Черниговской области.

За последние несколько недель диверсионно-разведывательные группы несколько активизировались. В первую очередь это касается Сумской области. И несколько случаев попыток проникновения российских ДРГ фиксировались и на территории Черниговской области,

– рассказал представитель ГПСУ.

Он отметил, что украинские защитники задействуют противодиверсионные резервы и используют технические средства, чтобы своевременно выявлять вражеские группы и срывать их планы.

Могут ли россияне усилить атаки в Сумской области?

Помимо активизации ДРГ, пограничники отмечают увеличение количества атак российских пехотных групп в Сумской области. Преимущественно враг пытается действовать в Шосткинском и Конотопском районах.

В то же время интенсивность этих атак пока ниже, чем в Харьковской области.

Демченко не исключает, что российские войска могут усилить наступательные действия в Сумской области, если найдут дополнительные людские ресурсы.

Если Россия найдет дополнительные ресурсы в живой силе, в первую очередь, то следует ожидать, что атаки могут быть усилены и в пределах Сумской области,

– пояснил он.

Что касается Черниговской области, то, по словам представителя ГПСУ, в течение длительного времени российские пехотные группы не пытались проникнуть на территорию области через государственную границу.

Напомним, российские войска используют диверсионные группы и на Запорожском направлении. В частности, 19 октября спецназовцы ГУР нейтрализовали вражеские ДРГ и взяли в плен троих оккупантов.