Военное руководство и президент Владимир Зеленский уже опровергли эту информацию. А теперь на вбросы россиян отреагировали бойцы Легиона "Свобода России", они высмеяли оккупантов.

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"Рыжевка – "синяк", который уже много месяцев находится под огневым контролем противника. Когда мы ходили на Теткино, граничащее с ним, открыто передвигаться по Рыжевке было почти невозможно: все подъезды к селу простреливаются", – отметили российские добровольцы.

Там также отметили, что по сути, Рыжевка, которая отрезана от остальной Сумской области рекой, находится под контролем Теткиного, и существуют они почти как единый населенный пункт.

В ЛСР добавили, что россияне "сделали все, как пишет методичка".

"Отважные тиктокеры зашли в пустое село, которое и так под огневым контролем их смежников, постреляли по кустам, запустили дрон в пустой блиндаж и вышли", – говорится в сообщении.

Для понимания. Рыжевка расположена в "серой" прифронтовой зоне, напротив российского поселка Теткино в Курской области. Российские добровольческие батальоны, которые воюют на стороне Украины, неоднократно пытались зайти на территорию Теткино со стороны Украины.

Что происходит в Рыжевке