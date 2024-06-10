Військове керівництво та президент Володимир Зеленський уже спростували цю інформацію. А тепер на вкиди росіян відреагували бійці Легіону "Свобода Росії", вони висміяли окупантів.

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"Рижівка – "сіряк", який уже багато місяців перебуває під вогневим контролем противника. Коли ми ходили на Тьоткіне, що межує з ним, відкрито пересуватися по Рижівці було майже неможливо: всі під'їзди до села прострілюються", – зазначили російські добровольці.

Там також зауважили, що по суті, Рижівка, яка відрізана від решти Сумської області річкою, перебуває під контролем Тьоткіного, і існують вони майже як єдиний населений пункт.

У ЛСР додали, що росіяни "зробили усе, як пише методичка".

"Відважні тіктокери зайшли в порожнє село, яке і так під вогневим контролем їхніх суміжників, постріляли по кущах, запустили дрон у порожній бліндаж і вийшли", – ідеться у повідомленні.

Для розуміння. Рижівка розташована у "сірій" прифронтовій зоні, напроти російського селища Тьоткіно в Курській області. Російські добровольчі батальйони, які воюють на боці України, неодноразово намагалися зайти на територію Тьоткіно з боку України.

Що відбувається у Рижівці