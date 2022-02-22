Договоры с боевиками внесли в Думу после подписания в Кремле. Путин подписал их с Пушилиным и Пасечником после того, как объявил о признании псевдореспублик.

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Володин направил договоры в комитет

После того, как договоры направили на рассмотрение Госдумы, спикер Вячеслав Володин внес их на рассмотрение профильного комитета.

После, вероятно, Дума возьмется за ратификацию соглашения с боевиками.

Обратите внимание! Признав боевиков, Россия фактически вышла из минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Ранее осознание этого подтверждал и Песков.

Признание Путиным боевиков: главное