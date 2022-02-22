Договори з бойовиками внесли до Думи після підписання у Кремлі, повідомляють росЗМІ. Путін підписав його з бойовиками Пушиліним та Пасічником після того, як оголосив про визнання псевдореспублік.

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Володін скерував договори до комітету

Після того, як договори скерували на розгляд Держдуми, спікер В'ячеслав Володін вніс його на розгляд профільного комітету.

Опісля, вірогідно, Дума візьметься за ратифікацію угоди з бойовиками.

Зверніть увагу! Визнавши бойовиків, Росія фактично вийшла з мінських домовленостей. Про це попереджали українські та світові політики. Раніше усвідомлення цього підтверджував і Пєсков.

Визнання Путіним бойовиків: головне