Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Также он отметил, в каких областях враг наиболее активно использует ДРГ.

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В каких областях чаще всего фиксируют ДРГ

За последние несколько месяцев более активное использование диверсионно-разведывательных групп наши военные фиксировали по Харьковской области. Также ДРГ отслеживали в Сумской. Спикер ГПСУ отметил, нельзя сказать, что они достаточно активны, но, конечно, такие случаи есть.

Кстати, по словам Демченко, россияне активнее использовали ДРГ в канун Нового года. Однако Силы обороны обнаруживают такие группы, наносят им поражение, и они отступают за линию границы.

Использование таких ДРГ врагом прежде всего нацелено на то, чтобы выявить места, где базируются украинские защитники, как построена наша оборона. Для того чтобы также наносить поражения из артиллерии, минометов,

– отметил спикер Госпогранслужбы.

Также Демченко подчеркнул, что фактически каждый день враг обстреливает пограничные территории Черниговской и Сумской области. Кроме того, бьет по той части Харьковщины, где оккупанты были отброшены за пределы границы.

Россияне пытаются попасть по нашим защитникам. Такие действия врага – угроза и мирному населению. Ведь враг иногда наносит удары хаотично или прицельно по населенным пунктам, от чего страдают гражданские и разрушается инфраструктура.