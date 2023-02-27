Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Також він зазначив, у яких саме областях ворог найактивніше використовує ДРГ.

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У яких областях найчастіше фіксують ДРГ

За останні кілька місяців більш активне використання диверсійно-розвідувальних груп наші військові фіксували по Харківській області. Також ДРГ відстежували у Сумській. Речник ДПСУ зазначив, не можна сказати, що вони досить активні, але, звісно, такі випадки є.

До речі, за словами Демченка, росіяни активніше використовували ДРГ напередодні Нового року. Однак, Сили оборони виявляють такі групи, наносять їм ураження і вони відступають за лінію кордону.

Використання таких ДРГ ворогом, перш за все, націлене на те, щоб виявити місця, де базуються українські захисники, як побудована наша оборона. Для того, щоб також наносити ураження з артилерії, мінометів,

– зазначив речник Держприкордонслужби.

Також Демченко наголосив, що фактично щодня ворог обстрілює території прикордоння Чернігівської і Сумської області. Окрім того, б'є по тій частині Харківщини, де окупантів було відкинуто за межі кордону.

Росіяни намагаються поцілити по наших захисниках. Такі дії ворога – загроза і для мирного населення. Адже ворог інколи завдає ударів хаотично або ж прицільно по населених пунктах, від чого страждають цивільні і руйнується інфраструктура.