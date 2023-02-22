У Генштабі зазначають, що цього дня від ворожих обстрілів постраждали 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них: Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне та Бологівка.

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Як відомо, в районі Бологівки ЗСУ виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Від потужної вогневої відповіді наших захисників противник відійшов назад до Росії.

Де розташоване село Бологівка: дивіться на карті

Також, за інформацією Генштабу, ворог провів декілька безрезультатних наступальних дій на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Ще одна ворожа диверсійно-розвідувальна група зробила спробу проникнення в районі Фиголівки. Як і очікувалось, після вогневого впливу ЗСУ ворог був вимушений втекти на територію Росії.

До слова, Бологівка та Фиголівка розташовані у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району. Відстань між населеними пунктами складає близько 18 кілометрів.

Ворожа ДРГ намагалась прорватись в районі Фиголівки: дивіться на карті

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