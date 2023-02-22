В Генштабе отмечают, что в этот день от вражеских обстрелов пострадали 15 районов населенных пунктов Харьковской области. Среди них: Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.
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Российские ДРГ пытались прорваться в 2 местах
Как известно, в районе Бологовки ВСУ обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу. От мощного огневого ответа наших защитников противник отошел в Россию.
Где находится село Бологовка: смотрите на карте
Также, по информации Генштаба, враг провел несколько безрезультатных наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.
Еще одна враждебная диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникновения в районе Фиголовки. Как и ожидалось, после огневого влияния ВСУ враг был вынужден бежать на территорию России.
К слову, Бологовка и Фиголовка расположены в Дворичанской поселковой общине Купянского района. Расстояние между населенными пунктами составляет около 18 километров.
Вражеская ДРГ пыталась прорваться в районе Фиголовки: смотрите на карте
ВСУ героически уничтожают оккупантов
- В сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
- В Украине ликвидировали Виталия Путина. Это тезка российского диктатора, который добровольцем пошел убивать украинцев. Захватчик родом из Краснодарского края. Российские СМИ пишут, что ему было 33 года.
- В районе Кременной оккупанты наступали ротой танков и ротой пехоты. Однако все завершилось большим костром из вражеской техники.
- Украинские защитники по состоянию на 22 февраля ликвидировали уже 145 060 захватчиков. Только за минувшие сутки обезвредили 620 человек. Это официальная статистика Генштаба, однако настоящие цифры могут быть больше, поскольку сейчас идут активные бои.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что потери окупантов достигли 200 тысяч. Однако говорится об убитых и раненых захватчиках.
- Несмотря на то, что оккупанты ежедневно несут серьезные потери, они не оставляют надежд воплотить в жизнь мечту Путина. Речь идет о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей до марта 2023 года.