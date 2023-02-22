В Генштабе отмечают, что в этот день от вражеских обстрелов пострадали 15 районов населенных пунктов Харьковской области. Среди них: Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.

К теме Россияне ударили по Харькову 4 ракетами: есть прилеты и ранены

Российские ДРГ пытались прорваться в 2 местах

Как известно, в районе Бологовки ВСУ обнаружили вражескую диверсионно-разведывательную группу. От мощного огневого ответа наших защитников противник отошел в Россию.

Где находится село Бологовка: смотрите на карте

Также, по информации Генштаба, враг провел несколько безрезультатных наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.

Еще одна враждебная диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникновения в районе Фиголовки. Как и ожидалось, после огневого влияния ВСУ враг был вынужден бежать на территорию России.

К слову, Бологовка и Фиголовка расположены в Дворичанской поселковой общине Купянского района. Расстояние между населенными пунктами составляет около 18 километров.

Вражеская ДРГ пыталась прорваться в районе Фиголовки: смотрите на карте

ВСУ героически уничтожают оккупантов